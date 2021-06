Sébastien Ogier entra a ganhar no Rali do Quénia

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o primeiro líder do Rali do Quénia, sexta prova do Mundial de ralis, após vencer a primeira das 18 especiais previstas, a única disputada esta quinta-feira.

Ogier concluiu os 4,84 quilómetros da superespecial de Kasarani com o tempo de 3.21,5 minutos, deixando o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) na segunda posição, a 0,3 segundos, e o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 0,7.

Nota ainda para o 35.º e penúltimo lugar do polaco Sobieslaw Zasada (Ford Fiesta) que, aos 91 anos, se tornou no piloto mais velho a participar numa prova do Mundial.

Zasada chegou a ser campeão europeu de ralis e expressou o desejo de "cortar a meta", no domingo.

Esta quinta-feira terminou a superespecial a 1.49,7 minutos do mais rápido e a 50 segundos do piloto que o precedeu.

Na sexta-feira vão ser disputadas seis especiais do rali africano, com um total de 105,78 quilómetros.

Ogier, sete vezes campeão do mundo e detentor do título, partiu para esta jornada como líder do campeonato, com 106 pontos, mais 11 do que o companheiro de equipa Evans.