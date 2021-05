Sporting renova com Rafael Cardeira

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o piloto Rafael Cardeira, que vai manter a sua ligação aos leões até 2022. O piloto natural da Marinha Grande, de 29 anos, que representa o clube desde 2018, que triunfar no Campeonato de Portugal de Ralis.





"O meu primeiro contrato com o Sporting foi assinado quando nasci. Esta é mais uma renovação, que está assente num trabalho muito grande da minha parte e do Sporting. Tenho a certeza de que esta relação vai ajudar-me a conseguir aquilo a que me proponho: lutar pela classe RC3N do Campeonato de Portugal de Ralis 2021. Tudo o que vier a mais, será bem-vindo", disse Rafael Cardeira, ao site dos leões.Jorge Sousa, responsável pelas modalidades outdoor do Sporting, explicou a visão do clube no que diz respeito ao automobilismo. "Este protocolo é a conjugação de duas vontades: a do Rafael Cardeira em fazer parte desta família e a do Sporting de transmitir a marca do clube na vertente dos ralis. No Sporting todas as modalidades têm o objetivo de vencer, e acreditamos que o Rafael também nos vai conseguir trazer títulos", sublinhou.