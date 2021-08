Thierry Neuville alargou vantagem na liderança do Rali de Ypres

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) alargou este sábado a vantagem na liderança do Rali de Ypres, na Bélgica, oitava prova do Campeonato do Mundo, após a conclusão do segundo de três dias de prova.

O piloto da Hyundai, que corre em casa, concluiu a jornada de sábado com o tempo de 2:06.18,8 horas, deixando o segundo classificado, o irlandês Craig Breen (Hyundai i20), a 10,1 segundos, com o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 42,4 segundos.

"Só podemos estar satisfeitos. Tivemos um dia sem problemas. Tive só um pequeno susto quando fui a direito num cruzamento, em que perdi um ou dois segundos", explicou o belga, que espera "terminar sem problemas" no domingo, de forma a "amealhar pontos importantes para o campeonato de construtores".

O dia ficou marcado pelo furo sofrido pelo estónio Ott Tänak (Hyundai i20) logo na primeira especial do dia, que valeu a perda de cerca de três minutos ao antigo campeão mundial, que baixou de terceiro a sexto da geral.

O francês Pierre Louis-Loubet (Hyundai i20) ficou com o carro preso numa vala também na primeira especial do dia, enquanto o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) capotou, sem consequências físicas, mas já não regressa à prova.

O campeão mundial e atual líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), terminou o dia na quinta posição, depois de ter entrado para a derradeira especial no quarto lugar.

"É frustrante ver que perco tanto tempo nas primeiras passagens. O piso está sempre muito escorregadio. Na segunda passagem divirto-me muito mais", frisou o francês.

Para domingo, estão previstas mais quatro especiais, com 40,52 quilómetros, incluindo os 11,21 da power stage, a derradeira especial, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.