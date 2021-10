Thierry Neuville segura liderança no Rali da Catalunha após segundo dia

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) segurou este sábado a liderança do Rali da Catalunha, 12.ª e penúltima prova do Campeonato do Mundo, após a disputa do segundo dia de prova.

Neuville concluiu a jornada de hoje com o tempo de 2:03.45,7 horas, deixando o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) na segunda posição, a 16,4 segundos.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) mantém a terceira posição, a 38,7 segundos do líder da prova, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) em quarto, a 1,2 segundos de Ogier.

O piloto francês precisa de ganhar seis pontos a Evans para festejar o título antecipadamente.

Neuville foi o grande dominador do dia, vencendo as quatro primeiras especiais. Sebastien Ogier foi o mais rápido nos dois troços seguintes, mas Neuville voltou a atacar ao fechar da jornada, vencendo a super-especial disputada em Salou.

"Tivemos um bom dia e claro que é agradável ir na liderança para o último dia de prova. Não foi fácil, pois de manhã ainda apanhámos nevoeiro e as estradas estavam muito sujas", contou o piloto belga, terceiro classificado do campeonato.

Para domingo estão previstas mais quatro especiais, com 50,9 quilómetros de extensão.