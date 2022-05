Thierry Neuville vence em Coimbra e é o primeiro líder do Rali de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Thierry Neuville é o primeiro líder do Rali de Portugal 2022, depois de ter registado o melhor tempo na superespecial de Coimbra, que abriu a competição deste ano. O belga de Hyundai fez menos seis décimos de segundo que o companheiro de equipa Ott Tänak. Seguiram-se os Ford Puma de Craig Breen e Gus Greensmith.Nota para a peripécia que afetou a prestação do espanhol Dani Sordo, que cumpre o primeiro rali da temporada. O piloto da Hyundai teria de dar duas voltas completas a uma das rotundas do percurso, deu uma só, e mal saiu da rotunda travou, corrigiu a trajetória e deu a segunda volta... Por isso perdeu algum tempo.Amanhã os pilotos terão de passar por Lousã, Góis, Arganil, Mortágua e Lousada e será Kalle Rovanperä a abrir a estrada.1.º Thierry Neuville, Hyundai, 2:37.92.º Ott Tänak, Hyundai, +0.63.º Craig Breen, M-Sport Ford, +1.44.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +1.85.º Sébastien Ogier, Toyota, +2.16.º Kalle Rovanperä, Toyota, +2.77.º Takamoto Katsuta, Toyota, +2.88.º Sébastien Loeb, M-Sport Ford, +3.49.º Elfyn Evans, Toyota, +3.510.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +4.411.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +4.6(...)16.º Dani Sordo, Hyundai, +7.2