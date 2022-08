Tänak mantém liderança no Rali da Finlândia: «É um pouco surpreendente»

O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai i20) manteve este sábado a liderança do Rali da Finlândia, oitava prova do Mundial de ralis, mas agora com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) em segundo, a 8,4 segundos.

Tänak terminou o penúltimo dia de prova com o tempo de 2:02.44 horas e viu Rovanperä ascender ao segundo lugar, por troca com o finlandês Esappeka Lappi (Toyota Yaris), que caiu para a terceira posição, a 35,2 segundos.

Rovanperä, líder do Mundial à partida desta prova, venceu cinco das oito especiais do dia, aproveitando o facto de já não ter de abrir a pista, e aproximou-se da liderança do piloto da Hyundai. "É um pouco surpreendente o lugar em que nos encontramos atualmente, mas foi um bom dia considerando as condições que enfrentámos", disse Tänak.

Já Rovanperä lamentou o "tempo perdido na sexta-feira" e explicou que hoje tentou "recuperá-lo".

"Não é fácil porque as distâncias são muito curtas, mas conseguimos chegar ao final do dia", frisou o líder do campeonato.

No domingo, os pilotos enfrentam 43,92 quilómetros cronometrados, divididos por quatro especiais.