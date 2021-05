Tänak parado em Amarante e Evans é o novo líder do Rali de Portugal

Ott Tänak perdeu a liderança do Rali de Portugal na segunda passagem pela classificativa de Amarante devido a problemas no seu Hyundai i20. Em determinado ponto do troço, o piloto da Estónia terá embatido num obstáculo, o que lhe quebrou a suspensão traseira do lado direito, com a roda a ficar de lado.





Tänak ainda tentou conduzir o Hyundai até ao fim, em dificuldades, mas acabou por parar durante a especial e saiu do carro, com o co-piloto Martin Järveoja, para tentar encontrar uma solução para o problema, como atestam as imagens da transmissão do canal WRC+.Kalle Rovanperä é outra baixa. O piloto da Toyota parou na ligação para Amarante e não chegou a cumprir a segunda passagem pelo troço. A equipa já informou nos meios oficiais que isso deveu-se a problemas técnicos.Classificação geral após Amarante 2:1.º Elfyn Evans, Toyota2.º Dani Sordo, Hyundai +16.4s3.º Sébastien Ogier, Toyota + 1:04.64.º Takamoto Katsuta, Toyota +1:07.15.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +4:14.56.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +4:22.27.º Esapekka Lappi, Volkswagen +8:22.48.º Teemu Suninen, M-Sport Ford +8:58.09.º Mads Ostberg, Citroën +10:48.610.º Nikolay Gryazin, Volkswagen +11:02.1