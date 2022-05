Toyota a todo o gás em Vieira do Minho e Elfyn Evans reforça liderança do Rali de Portugal

A Toyota abriu o dia de hoje do Rali de Portugal da mesma forma que terminou o de ontem: a dominar. Elfyn Evans e Kalle Rovanperä 'voaram' e fixaram, de longe, as melhores marcas na primeira passagem por Vieira do Minho, com o japonês Takamoto Katsuta a ter feito o 3.º melhor tempo. Seguiram-se os Hyundai de Neuville, Tänak e Sordo.Evans ganhou 1,3 segundos ao finlandês na luta pelo 1.º lugar da classificação geral e a vantagem é, agora, de 14,9 segundos. No restante top 10 da geral, a única alteração foi a queda de Gus Greensmith (Ford) do 5.º para o 8.º posto, por cedo ter furado o pneu da frente, lado direito, e cumprido quase todo o troço em dificuldade, acabando mesmo com a roda desfeita e outros danos à volta, por consequência disso.Depois dos abandonos de ontem, tanto Sébastien Loeb como Ogier regressaram à estrada hoje, com fortes penalizações de tempo. Ogier está, na geral, a mais de meia hora de Evans. Loeb a mais de 50 minutos de atraso...Entretanto, o norueguês Andreas Mikkelsen, que era o líder da categoria WRC2 no final da jornada de ontem, abandonou a prova esta manhã devido a um problema no motor.1.º Elfyn Evans, Toyota, 1:39.21,22.º Kalle Rovanperä, Toyota, +14,9 segundos3.º Dani Sordo, Hyundai, +56,9 s4.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1.01,0 m5.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +1.48,2 m