Faltam poucos dias para o arranque daquela que promete ser uma das temporadas mais entusiasmantes de sempre do campeonato do Mundo de Ralis (WRC), que assinala este ano o seu 50º aniversário, pela entrada em cena dos novos carros híbridos. Uma nova era que tem vindo a ser preparada pelas equipas há largos meses, mas que terá sempre uma pontinha de suspense associada.



É certo que as equipas fizeram diversos testes em 2021 e até há bem pouco tempo ultimaram os preparativos para o arranque do novo campeonato, mas antecipar como é que os novos Rally1 vão comportar-se em competição é impossível. É terreno desconhecido. Por isso, ninguém arriscará sequer fazer prognósticos sobre o próximo campeão do Mundo…



As caras que vão marcar o Mundial de 2022

É o grande aliciante para a temporada de 2022 do WRC, onde o oito vezes campeão do Mundo Sébastien Ogier competirá em apenas alguns eventos e já sem a companhia do co-piloto de sempre, Julien Ingrassia, que terminou a carreira, e onde o mercado de pilotos trouxe poucas novidades: Craig Breen mudou-se da Hyundai para a M-Sport Ford, que também garantiu o nove vezes campeão do Mundo Sébastien Loeb para alguns eventos; Esapekka Lappi reforça a Toyota para partilhar o terceiro carro com Ogier; e a Hyundai aposta em Oliver Solberg para suprir a saída de Breen.A temporada começa já na próxima quinta-feira, dia 20, com o mítico Rali do Monte Carlo e onde estarão praticamente todas as figuras deste primeiro mundial da era híbrida. A Toyota, que venceu o campeonato de pilotos e construtores no ano passado, vai a jogo com Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä na equipa principal e ainda Takamoto Katsuta na sua equipa ‘Next Gen’. A Hyundai inscreveu Thierry Neuville, Ott Tänak e Oliver Solberg, ao passo que a M-Sport Ford vai estrear o seu Puma com Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Sébastien Loeb.