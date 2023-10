Última etapa do Campeonato de Portugal de Ralis vai ter transmissão televisiva

O Campeonato de Portugal de Ralis vai ter transmissão televisiva pela primeira vez. O anúncio foi feito pela Sport TV, que vai transmitir a última etapa do campeonato, Rallye Vidreiro. A prova realizada na Marinha Grande está marcada para os dias 13 e 14 de outubro e vai decidir o próximo campeão nacional.Há quatro pilotos na luta pelo título: Ricardo Teodósio, Armindo Araújo, José Pedro Fontes e Miguel Correia.13h00 Direto que inclui resumo da Qualifying Stage16h35 Direto PEC Alcobaça em direto21h40 Direto com resumo do dia09h10 Direto PEC Mata Mourisca11h40 Direto PEC Mata Mourisca 215h00 Direto PEC São Pedro Moel17h00 Direto Power Stage20h00 Direto com resumo do dia