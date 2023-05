«Vergonhosas e irresponsáveis»: Associação de Profissionais da Guarda indignada com declarações de Carlos Barbosa

Os militares da GNR estão revoltados por causa das declarações de Carlos Barbosa, presidente do ACP, que coloca em causa a realização do Rali de Portugal, no próximo ano, devido aos valores pagos aos guardas "As declarações do presidente da ACP são vergonhosas, irresponsáveis e, é no mínimo exigível que se retrate. É que, para além dos milhões que gere e que a ACP certamente encaixa, isso só é possível graças ao excelente desempenho dos profissionais da GNR, que não estão disponíveis para trabalhar de graça! Note-se que os profissionais da GNR realizam este serviço após o serviço ordinário, fazendo quase sempre 24 horas de serviço, sem descanso e em condições precárias", lê-se no comunicado da Associação de Profissionais da Guarda.Em causa estão as declarações de Carlos Barbosa, esta sexta-feira, à Sport TV, em que se queixou dos valores pagos aos elementos da GNR. "Não me fale nos militares, custam uma pequena loucura. É o único país no mundo em que os militares são pagos. Custam uma fortuna", disse o presidente do Automóvel Clube de Portugal.