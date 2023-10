WRC confirma calendário para 2024: Rali de Portugal será disputado de 9 a 12 de maio

Está confirmado o calendário do Mundial de Ralis (WRC) para 2024 e, tal como já tinha sido anunciado, o Rali de Portugal mantém-se no plano para o novo ano. A prova portuguesa, uma das preferidas dos pilotos, equipas e fãs da modalidade, vai para a estrada entre os dias 9 e 12 de maio de 2024.Recorde-se que a edição deste ano do Rali de Portugal foi ganha pelo atual campeão do mundo Kalle Rovanperä, que conquistou então a primeira vitória da temporada, sendo que o finlandês, de 23 anos, está na liderança do campeonato de pilotos a duas provas do final da época 2023.Quanto ao calendário de 2024, esse inclui três novidades: a primeira é a mudança do Rali do Quénia de junho para finais de março; a segunda é o regresso do Rali da Polónia; a terceira é a estreia do Rali da Letónia. Por comparação com a agenda de 2023, saem do itinerário do WRC o México e Estónia.O campeonato do próximo ano arrancará, como é tradição, com o Rali do Monte Carlo em finais de janeiro, seguindo-se a neve da Suécia em fevereiro. A fechar, tal como este ano, estará o Rali do Japão.Monte Carlo: 25-28 janeiro;Suécia: 15-18 fevereiro;Quénia: 28-31 março;Croácia: 18-21 abril;Portugal: 9-12 maio;Sardenha (Itália): 30 maio-2 junho;Polónia: 27-30 junho;Letónia: 18-21 julho;Finlândia: 1-4 agosto;Grécia: 5-8 setembro;Chile: 26-29 setembro;Europa Central: 31 outubro-3 novembro;Japão: 21-24 novembro.