WRC: Latvala bate recorde de presenças em ralis

Este feito será consumado no Rali da Suécia, entre estradas e florestas cobertas de neve, curiosamente o mesmo evento onde Latvala alcançou a sua primeira vitória, em 2008. Na altura era o mais jovem piloto a vencer uma prova do Mundial de Ralis, então com 22 anos e 313 dias. Latvala iniciou o seu percurso no WRC em 2002, sendo que esta é a 12.ª época como piloto de uma equipa oficial."É uma grande honra. Quando comecei, tão jovem, não era esta a minha meta. O objetivo foi tentar vencer o campeonato de pilotos, mas isso ainda não aconteceu até agora. É especial atingir esta marca na Suécia, onde eu consegui a primeira primeira vitória", referiu o piloto da Toyota na véspera do arranque do evento escandinavo.Ao longo da carreira, Latvala somou 18.º triunfos em provas do WRC, entre eles o Rali de Portugal, em 2015.Um dos grandes aliciantes para este Rali da Suécia diz respeito ao regresso, por convite, de Marcus Grönholm, campeão do WRC em 2000 e 2002. O finlandês, de 51 anos, fará uma participação esporádica nesta prova escandinava, ao volante de um Toyota Yaris.Será altura para os amantes da modalidade reviverem uma batalha que marcou alguns anos, entre Grönholm e Sébastien Loeb (atualmente na Hyundai). Ambos estarão em competição a partir desta quinta-feira, com a super-especial de abertura a realizar-se no hipódromo de Karlstad, a partir das 19h08, na hora de Portugal continental.