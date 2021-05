WRC: Mercado de transferências aquece antes do arranque do Rali de Portugal

A competição no Rali de Portugal arranca apenas amanhã, mas os últimos dias (e semanas) têm sido já marcados por alguma agitação no que diz respeito ao elenco de pilotos para a próxima temporada.





A Hyundai renovou os contratos dos seus dois principais pilotos, Ott Tänak e Thierry Neuville, para as próximas temporadas, conforme revelado pela equipa dirigida por Andrea Adamo no passado dia 6 deste mês. Dani Sordo, por seu lado, ainda não tem o futuro definido na equipa sul-coreana, e revelou que não está a testar o Hyundai de 2022 (versão híbrida) por ainda não ter contrato assinado."Se eu conheço o novo carro? Não. Eles só me deixam conduzir o carro quando assinar novo contrato. Ainda tenho de esperar. Primeiro vamos ver como vai correr o rali e depois falaremos sobre isso. Quanto ao novo carro, acredito que, no mínimo, será tão competitivo e espetacular quanto o atual", afirmou o espanhol.Na Toyota, Sébastien Ogier já confirmou que esta é a última época a tempo inteiro no WRC e no próximo ano o seu plano será fazer alguns eventos. A equipa dirigida por Jari-Matti Latvala pretende segurar Elfyn Evans, que ainda não tem contrato definido para a próxima temporada, mas também contar com os serviços de Ogier mesmo que não seja em 'full-time'."Ele mesmo já disse que gostaria de fazer alguns eventos no próximo ano e sim, em breve falaremos disso. Mas o plano será negociar os ralis específicos que ele gostaria de fazer", referiu Latvala, ao 'Dirtfish'.Já a M-Sport Ford trabalha no ajuste do seu grupo para a nova temporada, que marca a transição para a era híbrida. Malcolm Wilson, o patrão da equipa, admitiu que as hipóteses de encontrar um piloto de topo para a sua equipa "estão a diminuir diariamente"."Mas ainda há pilotos que podem liderar o desafio, por assim dizer. Estamos a falar com vários pilotos, há alguns bons jovens por aí, e todos sabem que já trabalhámos com jovens no passado, é um caminho que me agrada, vamos ver o que acontece nos próximos meses. A prioridade é tentar arranjar um piloto de topo e fazer o que fizemos em 2017/2018. O meu principal objetivo é tentar arranjar alguém que possa liderar a equipa durante toda a temporada", referiu Malcolm Wilson, ao 'Dirtfish'.E Wilson não descarta a hipótese de poder vir a contar com Sébastien Ogier, se ambos chegarem a acordo relativamente ao 'caderno de encargos', ou seja, ao volume de eventos que Ogier teria de fazer: "Obviamente, nós trabalhámos muito bem no passado, então é algo para o qual olharemos..."