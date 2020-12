Abandonou Ferrari de 250 mil euros numa garagem por estar farto de pagar multas

Imagine abrir a porta de uma garagem a cair de podre, numa aldeia perdida no sul de França, e dar de caras com um Ferrari 330 2+2 GT Coupé ali estacionado… desde 1974, porque o dono estava farto de apanhar multas ao volante dele!

Tal descoberta aconteceu à meia dúzia de meses nos arredores de Montpellier, quando a beldade automóvel, "esquecida" há 46 anos, foi redescoberta por um dos filhos do proprietário do coupé.

Muito maltratado pelas agruras do tempo, mesmo assim esta raridade foi vendida por 244.200 euros pela leiloeira Osenat na última quinta-feira.

A história que rodeia este Ferrari 330 GT 2+2 matriculado em Paris, a 27 de Outubro 1966, tem tanto de surpreendente como de insólito.

O desportivo foi comprado nove meses mais tarde por um homem endinheirado para as suas deslocações frequentes ao mercado de Saint-Ouen, na capital francesa.

Nos fins-de-semana, o indivíduo pegava no coupé e acelerava até às estâncias de Inverno dos Alpes ou dos Pirenéus para fazer esqui.

Infelizmente, os dias de glória deste bólide terminaram quando o código da estrada francês apertou as regras sobre os limites de velocidade.

O condutor começou a receber multas atrás de multas por excesso de velocidade e, farto de tanto controlo, "estacionou-o" na garagem da sua residência de férias no sul do país.







Nunca mais quis saber do carro e até "esqueceu", na consola central, os "cartuchos" com música da época que antecederam as cassetes!

No final dos anos 70, o Ferrari esteve quase para sair do esquecimento quando o dono o vendeu a um dos seus filhos.

Infelizmente, os custos da manutenção especializada de que precisava para voltar à sua antiga glória era demasiado elevados, para além de não ter tempo para cuidar dele como merecia.

O desportivo manteve-se intocado no mesmo sítio, sob uma capa de protecção e sem que ninguém se preocupasse com ele.







Os anos foram passando, e os estragos começaram a ser cada vez mais evidentes, com a tinta a saltar da chapa, e as peles e as madeiras do interior a degradarem-se de forma notória.

Mesmo assim, o mítico motor V12 Colombo de 4.0 litros e 300 cv de potência manteve a sua integridade mecânica, bastando uma limpeza no depósito de gasolina e nos carburadores Weber, e a mudança das correias e das tubagens do carro.







Num descargo de consciência, o filho voltou a ir ao encontro da raridade e propô-lo à Osenat para o levar a leilão.



Em boa hora o fez porque o Ferrari 330 2+2 GT Coupé foi vendido por 244.200 euros no estado em que se encontrava.

Autor: Aquela Máquina