AirCar V5: é um supercarro ou um superavião?

Um carro que se transforma num avião em apenas três minutos… Difícil de acreditar? E, no entanto, ele já voa!





Chama-se AirCar V5 e foi criado pela equipa de Stefan Klein, um engenheiro aeronáutico eslovaco que tem trabalhado neste projecto nos últimos 30 anos.

No último teste levado a cabo pelo fundador da Klein Vision, e publicado no Youtube esta semana, o protótipo precisou apenas de 300 metros para descolar e subir até aos 460 metros de altitude

E, sem quaisquer problemas visíveis, aterrou em segurança na pista do aeroporto de Piest’any, 73 quilómetros a nordeste de Bratislava.

Equipado com um bloco a gasolina de 1.6 litros, com 304 cv de potência, o AirCar V5 está concebido para voar a uma velocidade máxima de 200 km/hora.

A apoiá-lo está a construção da estrutura em avançados materiais compósitos fabricados pela SkModel, segundo os mais elevados padrões aeronáuticos.

A fuselagem aerodinâmica oferece espaço suficiente para dois ou quatro ocupantes, dependendo da versão em causa, sem que haja o risco de perder sustentação durante o voo.

As asas retrácteis e, principalmente, a cauda dobrável contribuem para uma melhor estabilidade longitudinal na descolagem, em tudo semelhante a uma aeronave convencional.

A retracção da cauda transforma-a numa asa traseira, para manter a força descendente do veículo voador quando se transforma num carro.

É agora objectivo de Stefan Klein ver o AirCar V5 chegar o mais depressa possível ao mercado.

"Após a conclusão de todos os testes de voo exigidos, em conformidade com os regulamentos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), iremos entregar um modelo com um motor ADEPT certificado nos próximos seis meses".

E, segundo as palavras do engenheiro aeronáutico eslovaco, já tem um cliente em carteira, embora não tenha revelado o preço do carro-avião.



Autor: Aquela Máquina