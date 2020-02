Ao volante do Jaguar F-Type R de 575 cv: "hooligan" em fato de gala

A Jaguar renovou o seu modelo mais desportivo da gama, o F-Type, e nós já o fomos conduzir. Já se encontra à venda no mercado português com preços a começar nos 81.716 euros. As primeiras unidades chegam aos clientes em Março.

Imagem mudou o suficiente

As diferenças visuais do novo F-Type são visíveis à distância, com o desenho deste modelo a evoluir para uma forma mais pura, representando o expoente máximo dos desportivos da marca britânica.

Na dianteira destaca-se o novo "capot", a grelha de maiores dimensões e o pára-choques redesenhado. Estes elementos ajudam a transformar a identidade visual deste modelo, juntamente com a assinatura luminosa mais rasgada, e reforçam a sensação de largura e de maior presença em estrada.

A secção traseira também foi revista de forma a criar um maior impacto, sem perder funcionalidade. O difusor traseiro continua a roubar parte das atenções, mas é impossível não ignorar os novos farolins LED com a assinatura "Chicane", inspirados no eléctrico I-Pace, e na asa traseira activa que se eleva a partir dos 120 km/h.

De perfil, poucas novidades, mas esse é um enorme elogio. É que esta forma remete-nos de imediato para ícones de outros tempos, como é o caso do mítico Jaguar E-Type, e em equipa que ganha não se mexe: "O F-Type sempre teve proporções e uma presença em estrada magnífica, e o nosso design mais recente maximiza esses valores chave da Jaguar", afirmou Adam Hatton, Exterior Design Director da Jaguar.

Leia o artigo na íntegra no Aquela Máquina