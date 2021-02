Audi Q2 e SQ2 renovaram-se e já estão no nosso país; saiba os preços

Três meses depois de ter sido apresentado na Alemanha, o Audi Q2 e o potente Audi SQ2 já estão nos concessionários com um preço de partida de 30.992 euros para entrar na gama.





Restilizado e mais tecnológico, o Q2 é proposto com duas motorizações a gasolina e outras tantas a gasóleo em três níveis de equipamento – Base, Advance e S Line –, alinhadas com duas transmissões.

Dois motores a gasolina e dois a gasóleo

O modelo de entrada na gama está equipado com o bloco turbo de 1.0 litros e três cilindros 30 TFSI, com 110 cv, estando a ele está associado uma caixa manual de seis velocidades.

Num patamar acima está a variante turbo 35 TFSI, de 1.5 litros e quatro cilindros, com 150 cv e transmissões manual de seis velocidades ou automática S tronic de sete relações com dupla embraiagem.

A esta versão está ligado o sistema Cylinder on Demand, que desactiva temporariamente dois dos cilindros, sempre que tal for possível, para um menor gasto de combustível.

Passando ao campo do gasóleo, o Q2 recebe o mesmo propulsor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros. A versão 30 TDI surge com 116 cv e 300 Nm, enquanto o 35 TDI oferece 150 cv e 360 Nm.

Ambos os motores dispõem de dois catalisadores de redução catalítica selectiva para reduzir os gases NOx, com o primeiro instalado logo atrás do motor e o segundo no sistema de escape.

Base, Advance e desportivo S Line

Base, Advance e S Line são as três linhas de equipamento para qualquer uma das motorizações.





A Base, que dá a entrada à gama, destaca-se pelo ecrã táctil de 8,3 polegadas para o sistema de infoentretenimento, com duas entradas USB, e o carregamento do telemóvel por indução.

Os retrovisores laterais são eléctricos e aquecidos e as jantes em liga leve são de 16 polegadas, enquanto os faróis são em LED.

Em termos de conforto interior, destacam-se o volante desportivo multifunções em pele e o ar condicionado automático de duas zonas.





Os sistemas de apoio à condução comportam o controlo dinâmico de direcção, com assistência e ângulo variáveis, o sistema frontal Audi Pre Sense, com detecção de peões e ciclistas, o controlo de velocidade e, atrás, os sensores de estacionamento.

Um patamar acima está o Advanced, com pormenores estéticos que relevam o nível de equipamento, bem patente nas jantes em liga leve de 17 polegadas.

A linha S Line traz outros requintes, como os pára-choques na mesma cor da carroçaria e frisos nas soleiras das portas em alumínio com o logótipo iluminado, sem esquecer a suspensão desportiva.

Audi SQ2 acelerado

A estrela da gama é, sem dúvida, o Audi SQ2, com 300 cv de potência e 400 nm de binário, debitados pelo motor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros.

Proposto com tracção integral, através da transmissão automática S tronic de dupla embraiagem com sete relações, tem uma velocidade máxima de 250 km/hora e é capaz de chegar em 4,9 segundos aos 100 km/hora.





O perfil mais desportivo, em relação aos seus "irmãos" mais "dóceis", está patente no rebaixamento, em 20 mm,da carroçaria ao alcatrão, e nas jantes de 18 polegadas, que podem ser substituídas opcionalmente por um jogo de 19 polegadas.

A travar o SQ2 estão discos de travagem de 340 mm à frente, e 310 mm atrás, com as pinças de travão a poderem ser pintadas a vermelho.





Audi Q2 (Gasolina) Preço

30 TFSI Base 30.992 euros 30 TFSI Advanced 32.634 euros 30 TFSI S Line 34.048 euros 35 TFSI Base 32.403 euros 35 TFSI Advanced 34.043 euros 35 TFSI S Line 35.456 euros 35 TFSI Base S tronic 34.468 euros 35 TFSI Advanced S tronic 36.100 euros 35 TFSI S Line S tronic 37.514 euros

Audi Q2 (Gasóleo) Preço

30 TDI Base 32.002 euros 30 TDI Advanced 33.707 euros 30 TDI S Line 35.113 euros 30 TDI Base S tronic 34.177 euros 30 TDI Advanced S tronic 35.810 euros 30 TDI S Line S tronic 37.288 euros 35 TDI Base S tronic 37.402 euros 35 TDI Advanced S tronic 39.035 euros 35 TDI S Line S tronic 40.513 euros

Audi SQ2 51.521 euros

