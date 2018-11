Audi R8 não terá versão com motor V6

Ao contrário do que a Audi chegou a dizer (ainda que de forma não oficial), o novo R8 não terá nenhuma versão com motor V6 biturbo. A confirmação foi feita por Bjorn Friedrich, "project manager" do Audi R8, que em declarações à publicação "Car Throttle" revelou que um motor V6 não irá acontecer durante a actual geração do R8, mantendo-se apenas o motor V10 no alinhamento.

Esta notícia gerou surpresa porque em Fevereiro de 2016 foi "parar à net" um calendário com os lançamentos da marca de Ingolstadt até 2018, ano em que supostamente seria apresentado o novo Audi R8 V6 (ver imagem abaixo).

Nunca houve uma confirmação oficial por parte da Audi, mas esperava-se que a actual geração do Audi R8, apresentada ao mundo no final do mês passado, pudesse contar com o mesmo bloco de seis cilindros TFSI de 2.9 litros que encontramos em modelos como o Audi RS5.

Aposta no motor V10

Agora, é possível assegurar que o superdesportivo da marca dos quatro anéis vai continuar com o motor V10, que ficou ainda mais potente na última geração. "É o melhor motor para este carro… Vamos continuar com o V10", concluiu Bjorn Friedrich, que não desmentiu a possibilidade desta geração voltar a contar com uma variante R8 RWS de tracção traseira.

Trata-se de um V10 a gasolina de 5.2 litros que na versão normal disponibiliza 570 cv de potência e 550 Nm de binário, e na versão Plus produz 620 cv e 580 Nm. A versão menos potente, com 570 cv, acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos e chega aos 324 km/h. Já o R8 V10 Plus, vai dos 0 aos 100 km/h em 3,1 segundos e chega aos 331 km/h.

Futuro do Audi R8

A chegada ao mercado do novo Audi R8 está marcada para o início do próximo ano, sendo que esta poderá ser mesmo a última geração do R8 como a conhecemos.

O futuro deste superdesportivo deverá passar por uma proposta electrificada inspirada no Audi PB18 (ver galeria abaixo), um protótipo apresentado durante o Concurso de Elegância de Pebble Beach de 2018 e que é alimentado por três motores eléctricos que produzem o equivalente a 680 cv de potência, ainda que estejam previstos "picos" de 775 cv.