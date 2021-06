BMW IX, cognome o (tão) desejado

Com chegada ao mercado prevista para novembro deste ano, o novo BMW iX assinala a reentrada do fabricante de Munique no mercado dos veículos 100% elétricos. Algo de que estava arredado há algum tempo, apesar de se manter a existência do seu modelo i3, lançado no já tão longínquo ano de 2013. Oito anos é uma eternidade no mercado automóvel e o i3 já demonstrava sinais de não dar conta do recado quando submetido às ofensivas da concorrência. Leia o artigo conpleto no Must.