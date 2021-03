Brincar na neve: novo Mercedes SL já acelera no Árctico

Só será revelado no Verão em todo o seu esplendor, mas a Mercedes está já a avançar com imagens do que será o novo SL desenvolvido pela AMG.

Já na fase de testes sobre a neve da Suécia, bem junto ao Círculo Polar Árctico, mas ainda sob uma forte camuflagem, a nova geração R232 (é já a oitava!) promete pôr os corações a bater mais depressa aos fãs do roadster.

Embora grande parte do desenvolvimento do descapotável de 2 + 2 lugares tenha sido feito em computador, é necessário testá-lo no terreno para corrigir todas as imperfeições.

Em causa está a afinação final do sistema de tracção integral variável 4MATIC+, instalado pela primeira vez na linha SL da Mercedes.

Muito próximo do AMG GT, destaca-se a nova capota em lona e as linhas mais afiladas e elegantes da carroçaria, para o tornar um automóvel desejável para conduzir.

Apesar de não se conhecer o motor que o capô irá guardar, não seria nenhuma surpresa se tivesse o sistema mild-hybrid de 48 volt.

Os motores de seis e oito cilindros que o poderão equipar deverão estar associados a uma previsível transmissão automática de nove velocidades.

E quem sabe se o roadster não terá também uma variante híbrida plug-in ou até um motor de 2.0 litros como entrada na gama.

Enquanto essas dúvidas não são esclarecidas, a Mercedes avança que o novo SL descapotável será ainda testado na Nordschleife de Nürburgring para as afinações finais, para reforçar as suas características desportivas.

