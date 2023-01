Bz4x, o primeiro Toyota 100% elétrico

Bê-quantos?"bZ4X" – assim mesmo, com um "b" minúsculo. E o que quer dizer esta algaraviada de nome? Vamos por partes: "bZ" significa ‘Beyond Zero’, para além do zero, presume-se que seja uma referência às emissões de gases com efeito de estufa. Ou seja, não emite. Depois, o algarismo "4" identifica o tamanho, o que indicia que, se calhar, virá a haver um "bZ3" ou um "bZ5". E, por último, o "X" indica que se trata de um SUV/crossover. Os senhores do marketing da Toyota bem podiam ter tido um pouco mais de imaginação e, em vez de usarem um codename para batizar o novo modelo, escolhiam um nome mais consensual e, principalmente, que ficasse na memória. Leia o artigo completo na 'Must'.