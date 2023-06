Citroën ë-C4 X: alargar horizontes

Já aqui referenciado no início do ano, o Citroën ë-C4 X é uma das propostas cem por cento elétricas da marca do grupo Stellantis e avança para o segundo semestre do ano com carta de intenções muito objetiva. E que passa também, à semelhança de outros mercados, por receber a companhia de versões com motores de combustão.

Definido como ‘game changer’ (fator de mudança, em tradução livre), o modelo do segmento C resulta de abordagens distintas e que procuram fazer a diferença. Temos assim um ‘4 portas’, mas com traços de ‘fastback’ e inspiração SUV traduzida numa altura ao solo ligeiramente mais elevada.

A pose sugere robustez (as rodas de grandes dimensões ajudam), completada por interior espaçoso e compromisso assumido com o conforto – é servido por suspensão ‘Advanced Comfort’ e bancos com designação similar. É um modelo de utilização familiar (bagageira de 510 litros), mas apela também a consumidores que procuram solução profissional.

Inicialmente, o ë-C4 X estava programado para fazer carreira em Portugal apenas na versão 100 por cento elétrica. Motor de 100 kW (136 cv); bateria de 50 kWh de capacidade, pronta para receber carga de ‘fonte’ até 100 kW de débito e autonomia de 360 quilómetros. Sucede que, à semelhança de outros países europeus, a Citroën entendeu disponibilizar maior liberdade de escolha aos clientes.

Assim, a partir deste mês, vão ficar disponíveis versões com motores de combustão – bem conhecidos no grupo: 1.2 PureTech a gasolina (100 cv); 1.2 PureTech de 130 cv e o bloco a gasóleo 1.5 BlueHDi de 130 cv – estes dois apenas com caixa de velocidades automática. Os níveis de equipamento são distintos (a versão 100 por elétrica tem 4 opções e começa nos 40.185 euros) e a tecnologia de segurança e auxilio à condução reúne até 20 sistemas, incluindo ‘active safety brake’; alerta de risco de colisão; auxiliar de condução semiautónomo de nível 2 e regulador de velocidade adaptativo com ‘Stop & go’, entre outros.