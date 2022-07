Citroën C5X entra em Portugal

A Citroën escolheu este mês de julho para a entrada oficial no nosso país do novo C5X, modelo ‘executivo’ que assinala o regresso da marca ao segmento topo de gama.

Já aqui referenciado aquando da apresentação internacional, o C5X distingue-se pelo exercício estético que alia conceitos utilizados nos ‘sedan’, nas carrinhas e até nos SUV – linha de cintura elevada, jantes de grandes proporções, secção traseira musculada. O interior beneficia de materiais ‘premium’, incorporação tecnológica e espaço a sublinhar utilização familiar.

A gama disponível entre nós soma propostas bem distintas. Começa na versão a gasolina de 130 cv (€34.907), prossegue com opção, também a gasolina, mais potente (motor de 180cv, a partir de €44.207) e fecha com solução híbrida ‘plug-in’. Falamos de versão com 225 cv de potência, caixa automática EAT de 8 velocidades e autonomia de até 50 km em modo elétrico – com preços a começar nos 45.203 euros.