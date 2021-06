Como a Rolls-Royce está prestes a lançar o carro do futuro

A Rolls-Royce prepara a sua entrada nos modelos 100% elétricos com o Silent Shadow, um carro inspirado na versão atualizada dos modelos já existentes Concept 103EX (2016) e Phantom, mas ainda mais tecnológico. Este modelo tenciona marcar a diferença no mercado através do seu design futurista, dos seus motores exclusivos e 100% elétricos e da capacidade da bateria, que deverá ultrapassar os 100 KWH, para uma autonomia mínima de 500 quilómetros. Leia o artigo completo no Must.