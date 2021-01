Confirmado! BMW M5 CS chega este ano com 635 cv de potência

A BMW acaba de confirmar a chegada do BMW M5 CS para 2021, uma versão ainda mais radical e potente do icónico M5. A confirmação foi feita através da conta oficial de Facebook da BMW M.





Foi o próprio Markus Flasch, CEO da divisão M da BMW, quem levantou pela primeira vez o véu ao novo modelo da marca, que terá alguns elementos estéticos exclusivos, tais como os acabamentos em bronze mate. Essa mesma cor também será usada nas jantes de alumínio forjado, que combinam na perfeição com as enormes pinças de travão em vermelho.Mas o maior trunfo desta versão está escondido na mecânica, que assenta num poderoso motor V8 biturbo de 4.4 litros que produz 635 cv de potência, mais 10 cv que o BMW M5 Competition, que é cerca de 70 quilos mais pesado.Não faltam, por isso, motivos para aguardarmos pela apresentação completa deste modelo, que entra directamente para a lista dos automóveis mais esperados do ano.