Dacia sobe ao ‘top-5’

A Dacia subiu ao ‘top-5’ das marcas que mais veículos ligeiros de passageiros matricularam entre janeiro e novembro deste ano. Mais de nove mil unidades inscritas significam uma subida de 92,6 por cento face a 2021, comprovando a valia de propostas como o Duster, o Jogger, Sandero e o 100 por cento elétrico Spring.

O mercado automóvel no nosso país segue a subir 1,8 por cento por comparação aos primeiros 11 meses do ano passado, com os ligeiros de passageiros a fixarem crescimento de 5,6 por cento no mesmo período – total de 141.552 unidades de acordo com os dados divulgados pela ACAP, Associação Automóvel de Portugal.

Num cenário onde a Peugeot é líder destacada, referência ainda para o bom comportamento da Cupra, regista subida de… 241,8 por cento na comparação com 2021. Os modelos a gasolina dominam as preferências (41,9 por cento), mas a subida sustentada das opções eletrificadas mostra que o futuro já chegou. Os elétricos já representam 11,1 por cento das matrículas (15.712) e as soluções híbridas (puras ou ‘plug-in’) atingem particamente os 26 por cento.