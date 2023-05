Dacia Spring: Novo patamar energético

A nova linha ‘Extreme’ da Dacia – ver outra peça – não fica limitada aos detalhes estilísticos e aos equipamentos que expandem a oferta nos modelos Duster; Sandero e Jogger. No caso do pequeno elétrico Spring, a marca integrada no universo Renault decidiu-se por acrescentar potência – reconhecendo que era importante reforçar a identidade e as virtualidades do modelo que já significou mais de 110 mil unidades encomendadas desde o nascimento, em 2021.

A solução encontrada para o Spring passou essencialmente por apurar a unidade motriz e a caixa de velocidades. O motor ‘Eletric 65’ tem regime de rotação mais elevado (14.700 rpm contra as 8.500 rpm da versão de 45 cv) e o funcionamento da caixa foi revisto de forma a aumentar o binário.

O resultado destas intervenções permitiu chegar à versão que tem agora 65 cv de potência. Um incremento de 20 cv face à versão de lançamento e que torna o Spring mais ágil, mais responsivo e ainda mais adequado para enfrentar o território de eleição – a cidade e o ambiente urbano.

Este novo patamar de energia não modificou os princípios-base do Spring. O pequeno modelo da Dacia continua a registar valores de consumo na ordem dos 13,5 kWh por 100 quilómetros e a autonomia está fixada entre os 220 quilómetros (ciclo misto) e os 305 quilómetros no ciclo urbano. O percurso que realizámos no perímetro urbano de Viena, Áustria, permitiu consumos em linha com os números anunciados pela Dacia. Confirmando também o desembaraço e a subida de ‘performance’ – passou a acelerar dos 0 aos 50 km/hora em 3,9 segundos, um incremento na ordem dos 33 por cento por comparação ao Spring com 45 cv.

Tal como os outros elementos da família, o Dacia Spring ‘Extreme’ distingue-se pelos detalhes exteriores e interiores – usando a cor castanho cobre –, incluindo o logo aplicado na porta da bagageira. O preço desta versão em Portugal foi fixado nos 22.050 euros. O Spring de 45 cv continua a carreira e custa 20.400 euros – é o modelo 100 por cento elétrico mais barato do mercado.



Dacia aposta na linha ‘Extreme’



O comportamento da Dacia no mercado nacional – quarta marca mais vendida no primeiro quadrimestre de 2023 – não é caso isolado e reflete a realidade em termos europeus, onde já representa 4,6% do total de veículos matriculados. Sem descansar à sombra destes resultados (crescimento de 34,3% entre janeiro e abril na Europa), a marca refinou a oferta com o lançamento da linha ‘Extreme’.



O novo nível de acabamento é inspirado nas atividades ‘outdoor’ e está disponível no Duster, no Jogger e no Sandero Stepway. Em termos práticos, falamos de novas cores de carroçaria; detalhes estilísticos no exterior e no interior – uso da cor castanho/cobre nas aplicações –, mas também da inclusão de sistema de auxílio de tração no Jogger e no Sandero Stepway.



Na versão ‘Extreme’, estes dois modelos dispõem agora do sistema ‘Extended Grip’ (comando através de botão na consola central), que utiliza o ESP e o ASR para melhorar e otimizar a tração em condições de aderência mais difíceis. O Jogger pode também receber o ‘Sleep Pack’ – acessório que permite transformar o modelo num quarto de dormir. Para reforçar atividades ‘outdoor’.