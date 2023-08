Fiat 600E: tempos modernos

Em outubro próximo o mercado português recebe mais um modelo 100 por cento elétrico. O novo elemento destes tempos modernos da eletrificação é da responsabilidade da Fiat, que foi ao riquíssimo legado histórico recuperar a designação 600 (ou Seicento) e aplicou-a num ‘crossover’ adequado às realidades do trânsito urbano.

O novo 600E exibe assim as linhas que continuam a dominar o gosto europeu, onde a sugestão de robustez e altura ao solo procuram sublinhar identidade própria. É um automóvel do designado segmento B (utilitários), com 4,17 metros de comprimento e muito longe, portanto, do ‘Seicento’ original de 1955 – que tinha motor traseiro e não ultrapassava os 3,2m de comprimento.

Construído a partir da base (e-CMP2) que também é utilizada no grupo Stellantis pelo recente Jeep Avenger, o novo 600E reivindica vertente familiar através do espaço a bordo e da bagageira (360 litros), ao mesmo tempo que não descura a personalização. Há, por exemplo, oito cores distintas para o ambiente num habitáculo onde sobressaem ainda as opções estilísticas para o painel de instrumentos e para o ecrã digital de 10,2 polegadas – que gere a conetividade e o entretenimento.

A unidade elétrica que serve o 600E junta motor com 156 cv de potência a uma bateria de 54 kWh de capacidade. Os valores indicados pela Fiat apontam para autonomia de 400 quilómetrros (norma WLTP), que podem subir aos 600 em utilização maioritariamente citadina. O sistema permite velocidade máxima de 156 km/hora e o carregamento pode fazer-se em ‘fonte’ de 100 kW, o que lhe dá margem de meia-hora para a bateria chegar dos 20% aos 80%.

As encomendas para o nosso país já abriram e, como escrevemos, acima as primeiras unidades são entregues em outubro. A Fiat preparou duas versões de equipamento. A entrada é assegurada pelo 600E ‘Red’ e há depois opção mais exclusiva, chamada ‘La Prima’, com reforço da tecnologia e das escolhas de personalização. Os sistemas de auxílio à condução e segurança são particularmente abrangentes em ambas as versões.