Grupo BMW vende menos 100 mil carros em 2022. Quota de elétricos mais do que duplica

O grupo BMW, que inclui as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, vendeu 2,4 milhões de veículos no ano passado, uma quebra de cerca de 100 mil unidades face a 2021, indicou um porta-voz esta quarta-feira.O grupo bávaro sublinhou o crescimento no segmento dos veículos totalmente elétricos, que mais do que duplicaram o seu peso nas vendas para quase 10%.