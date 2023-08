Hyundai Kauai: identidade reforçada

Modelo muito importante para a Hyundai em território europeu, o Kauai entra agora na segunda geração e reforça a identidade na categoria dos B-SUV (subcompactos) através de acréscimo nas dimensões e da tecnologia associada. Fica objetivamente posicionado entre o Bayon e o Tucson, representando também os novos tempos em que a eletrificação continua a dominar a estratégia das marcas.

As diferenças para o primeiro Kauai, lançado em 2017, são evidentes. Não apenas nas dimensões – fruto da utilização da nova plataforma ‘K’ -, mas também nas escolhas do departamento de ‘design’ da Hyundai. Há inspiração na versão elétrica da primeira geração e no conjunto podemos destacar a assinatura luminosa – um traço à largura do ‘capot’ para a luz diurna e faróis incorporados no revestimento da cava das rodas – e a grelha com entradas de ar dinâmicas.

Natural sugestão de pujança, mais ainda se atentarmos na versão desportiva ‘N Line’, com jantes maiores (18’’), dupla saída de escape e menor altura ao solo. Esta versão também recebe detalhes específicios no interior, como os pedais em alumínio. O ambiente a bordo, aliás, também tem diferenças substanciais para a anterior geração. O espaço é mais generoso e a tecnologia faz-se notar pela presença de dois ecrãs de 12,3’ – um para a instrumentação e o outro, tátil, que gere informação e entretenimento. As atualizações ‘over the air’ são agora uma possibiidade.

Num primeiro momento, o novo Kauai está disponível em duas motorizações distintas. A entrada faz-se através de versão a gasolina, com motor 1.0 TGDi de 120 cv e a outra opção, híbrida, junta motor a gasolina a motor elétrico para potência combinada de 141 cv. Esta versão (HEV) é servida por caixa automática de dupla embraiagem e 7 velocidades, anunciando a Hyundai consumos de 4,8l/100 km.

Dotado de sistemas de segurança e auxílio à condução (Hyundai Smart Sense), o Kauai vai receber até ao final do ano a versão 100 por cento elétrica.