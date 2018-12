Hyundai troca as chaves do Santa Fe por leitor de impressões digitais

Se está habituado a desbloquear o seu telemóvel com a impressão digital, saiba que a partir de 2019 também poderá abrir o seu automóvel e pôr o motor em funcionamento da mesma maneira, desde que compre um Hyundai Santa Fe.

A tecnologia desenvolvida pela marca sul-coreana é naturalmente mais sofisticada, para garantir a máxima segurança. Será introduzida nas unidades produzidas a partir da Primavera, apesar de na fase inicial só estar acessível em alguns mercados, a começar pelos Estados Unidos.

Um sensor colocado no puxador da porta e outro no botão que liga o motor faz o "scan" da impressão digital e compara-a com o registo (que deve ser efectuado previamente). Depois de abrir a porta, regula automaticamente os retrovisores e a posição do banco do condutor de acordo com as posições que forem pré-estabelecidas.

Esta tecnologia não é um processo encerrado. Estão em desenvolvimento várias evoluções que podem responder às preferências do utilizador em termos de temperatura do habitáculo, da posição do volante e por aí fora...

Pode parecer um gadget e é um gadget, mas a Hyundai garante que este sistema é mais seguro do que uma chave convencional ou outros sistemas de comando à distância. Não há qualquer ideia de preços, mas a marca merece aplausos pela inovação. Até aqui, a coisa mais parecida que estava disponível na indústria automóvel era o porta-objectos (cofre) na consola central do hiper-luxuoso Bentley Bentayga, que apresenta uma fechadura com estas características.



Autor: Aquela Máquina