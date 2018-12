Já se sabe quanto vai custar o Tesla Model 3 em Portugal

A Tesla já abriu as encomendas do Model 3, o mais barato dos Tesla, aos clientes europeus, entre eles os portugueses.

O Tesla Model 3 Performance é capaz de percorrer até 530 quilómetros entre carregamentos, acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos e chega aos 250 km/h. Já a versão "Long Range" tem uma autonomia anunciada de 544 quilómetros mas fica-se pelos 233 km/h.

A versão "Performance" do Model 3 conta ainda com a função "Track Mode" e com alguns detalhes visuais que o distanciam (pouco) dos Model 3 "convencionais". Falamos do "spoiler" traseiro em fibra de carbono, das jantes de 20 polegadas e dos pedais em alumínio.

Se quiser tirar o máximo proveito de qualquer um destes modelos tem de acrescentar mais 5.400 euros ao preço final. É isso que a Tesla pede pelo Enhanced Autopilot, que é capaz de ajustar a velocidade às condições do trânsito, manter o carro na faixa, estacionar automaticamente e sair de espaços apertados sozinho, função a que a Tesla chama de "Summon".

Ainda assim, os Tesla Model 3 que vierem para a Europa estarão equipados com um ponto de carregamento CCS, podendo assim ser carregados noutras redes de carregamento rápido além das que pertencem à Tesla.

As primeiras unidades do Tesla Model 3 chegam à Europa no próximo mês de Fevereiro, sendo que quem fizer a encomenda até ao final deste ano irá recebê-lo em casa durante a primeira metade de 2019.