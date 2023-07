Kodiaq avança no próximo ano

O programa de eletrificação da Skoda é particularmente ambicioso e prevê o lançamento de seis novos modelos BEV (elétricos) até 2026. Ao mesmo tempo prepara a nova geração do Kodiaq, o SUV topo de gama, que estará disponível já no próximo ano.

Neste caso em particular, a Skoda manteve as versões de 5 e 7 lugares, sendo que as motorizações incluem soluções ‘mild hybrid’ e híbrido ‘plug-in’. O Kodiaq PHEV pode circular até 100 quilómetros em modo elétrico e é servido pela nova geração do controlo adaptativo do chassis (DCC).

Em relação aos modelos 100 por cento elétricos, a marca do grupo VW vai lançar um modelo ‘Small’ (entrada do segmento SUV A0); um ‘Compact’ (sucessor do Karoq e que vai chamar-se Elroq), um ‘Combi’ (mantendo aposta nas carrinhas) e um ‘Space’, modelo com 4,9 metros de comprimento e 7 lugares que fica no topo da gama Skoda. Os elétricos Enyaq e o Enyaq Coupé são atualizados em 2025, já com a nova linguagem de ‘design’ chamada Modern Solid.