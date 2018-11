Land Rover Evoque II: guiámos o modelo que chega com a Primavera

O novo Range Rover Evoque chega em Março com as opções 4x4, mas as propostas 4x2 com o motor 2.0 de 150 cv estão agendadas para Setembro, com um preço a partir de 50 mil euros (mera estimativa). A grande aposta da marca passa pela electrificação e pelas propostas híbridas (para já) "light".

No campo da forma, há uma mudança e uma evolução que não chega à revolução. Tem muito a ver com a imagem do Velar, que marcou uma viragem na linguagem de design da Range Rover, o que está patente na grelha dianteira, na forma dos grupos ópticos e nas tomadas de ar dianteiras, mas não só.

O estilo do Evoque foi preservado, e isso é evidente tanto no tejadilho descendente em direcção à traseira como na linha de cintura elevada, que cresce para a traseira. A grande novidade passa por uma opção de marketing, que apenas propõe uma versão de cinco portas, já que o coupé de três portas nunca se afirmou como uma alternativa rentável, como explica o 'Aquela Máquina'.