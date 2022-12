Lexus RZ 450e: O futuro é elétrico

A estreia da Lexus nos modelos 100 por cento elétricos, tem quase três anos e foi protagonizada pelo UX 300e, SUV compacto que vai receber já no início de 2023 um ‘companheiro’. O novo elemento da família chama-se RZ 450e, tem igualmente configuração SUV e estreia plataforma (e-TNGA) dedicada a automóveis elétricos.

A tecnologia usada pela Lexus permitiu base otimizada, capaz de integrar a bateria de 71,4 kWh de forma a baixar o centro de gravidade e conseguindo ao mesmo tempo assinalável distância entre eixos (2,850 metros) e maior liberdade no exercício de ‘design’. A bateria, com 96 células, deve reter até 90% da capacidade durante 10 anos de utilização e beneficia naturalmente dos modos de condução disponíveis.

O novo RZ 450e tem autonomia anunciada de 400 quilómetros e tração integral (sob designação ‘Direct4’), que usa sensores para definir o binário a aplicar em cada eixo – mediante as circunstâncias de condução e aderência do piso. A marca utilizou o mesmo sistema presente no UX – denominado e-Axle -, aplicando-o nos dois eixos. No dianteiro, o motor elétrico produz 150 kW e no traseiro chega aos 80 kW, para potência combinada de 230 kW – 312 cavalos.

Impressivo em termos estéticos, o RZ vai estar disponível também com o novo sistema ‘One Motion Grip. Em termos genéricos, esta é a designação para uma direção que não tem qualquer ligação mecânica entre o volante e as rodas – não há, portanto, coluna de direção. Sendo que o volante tem formato muito específico, próximo do ‘manche’ de avião, oferecendo maior visibilidade sobre a estrada e o próprio painel de instrumentos.

Não há ainda informação sobre o preço do novo SUV elétrico da Lexus em Portugal – aliás, a marca destacou apenas uma unidade para apresentação estática no nosso país. A tecnologia e o posicionamento ‘premium’ levam, sem surpresa, a um patamar de custo que não estará ao alcance de todas as bolsas.