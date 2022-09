Mazda CX-60: novos horizontes

Num tempo em que os automóveis com motores de combustão quase passaram à condição de sacrilégio, a Mazda segue caminho tranquilo de transição energética. O lançamento do novíssimo CX-60, um SUV do segmento médio (é maior do que o CX-5), atende às preferências do mercado europeu e abre novo horizonte na marca japonesa.

O CX-60 é o primeiro híbrido ‘plug-in’ da Mazda, estreia plataforma que vai servir múltiplos modelos eletrificados a partir do próximo ano e não revela qualquer intimidação face à ‘ameaça’ de 2035 – momento em que, supostamente, a Europa deixa de comercializar novos veículos com motores de combustão.

A resposta dos japoneses às tendências políticas é, se quisermos, ousada. O CX-60 alia motor elétrico a motor a gasolina (como toda a concorrência), incorpora bateria de 17,8 kWh, tecnologia e soluções muito próprias e vai ao ponto de utilizar um bloco 2.5l (!), que ajuda a potência combinada de 327 cv.

O novo SUV tem tração traseira, mas o sistema, apoiado em caixa automática de oito velocidades e embraiagens de discos múltiplos (sem conversor de binário) permite distribuição de potência às quatro rodas. É, afinal, um ‘tração integral’ sempre que as condições o exigem – incluindo aqui o modo de condução ’off-road’, um dos cinco à disposição.

Com autonomia em modo elétrico a chegar aos 60 quilómetros e consumos frugais – a experiência nas estradas da região de Leverkusen provou os números da Mazda -, o novo CX-60 tem ainda todos os argumentos da marca japonesa no que ao ‘design’ e à inovação tecnológica diz respeito. Estética exterior elegante e a sugerir pujança, espaço interior e soluções estilísticas que, usando o digital, estão longe, muito longe, da moda ‘tablets’ e ecrãs a ocupar (e a desviar) a atenção do condutor.

Como é habitual no território português, a carga fiscal e as ‘estranhezas’ da lei (?) acabam a penalizar um modelo que, embora poluindo muito menos do que outros SUV, está na lista da ‘classe 2’ nas autoestradas. O preço de entrada – numa gama que vai receber ainda versão com motor 3.3l Diesel (!) – pode ser um óbice. Mas parece adequado ao que está em causa.