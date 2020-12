McLaren Sabre já está nas redes sociais: tem 835 cv e bate nos 351 km/hora

Já se conhece o novo McLaren Sabre. As imagens do hiper carro já circulam nas redes sociais, com o primeiro dos 15 exemplares previstos a ter sido já entregue ao proprietário pela subsidiária americana de Beverly Hills.

Infelizmente, o projecto construído pela McLaren Special Operations destina-se apenas ao mercado americano, exactamente porque as ideias e inovações nele incluído não permitiriam sua homologação global.

Profundamente estilizado, o McLaren Sabre vai buscar elementos aerodinâmicos desenvolvidos para o McLaren Speedtail.

A movê-lo está um bloco V8 biturbo com 835 cv e 800 Nm, o que lhe permite bater nos 351 km/hora de velocidade máxima.

Uma frente destacada e um divisor frontal proeminente marcam as linhas do hiper desportivo, rematadas pelas entradas de ar no capô, os faróis afilados, os guarda-lamas exclusivos e o pára-brisas arrojado.

De lado revelam-se as saias laterais aerodinâmicas e as portas em estilo de borboleta, enquanto a traseira é marcada por uma asa distinta, complementada por um enorme difusor e escapes a condizer, a reflectirem todo o poder que deverá ter em estrada.

O interior não é muito explícito, com a única fotografia revelada a mostrar bancos de competição em fibra de carbono com estofos Alcantara em tons preto e vermelho, e um pequeno espaço atrás dos encostos de cabeça.

O primeiro McLaren Sabre agora entregue, assim como os outros 14 que estão previstos para esta série limitada, foi desenvolvido e personalizado segundo as especificações do cliente.

Autor: Aquela Máquina