Mercado automóvel cai 42,7%; Peugeot é líder nas vendas

O mercado automóvel caiu 42,7% em Janeiro e Fevereiro em relação ao período homólogo de 2020.

De acordo com os dados avançados esta segunda-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, foram colocados em circulação 23.211 novos veículos nos dois primeiros meses do ano.

Tomando só Fevereiro em linha de conta, foram matriculadas 10.699 viaturas automóveis, um recuo de 53,6% face ao mesmo mês de 2020.

Por categoria, foram registados 8.311 ligeiros de passageiros novos, um retrocesso de 59% face ao mesmo mês homólogo.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, registaram-se 18.340 unidades matriculadas, ou seja, uma redução de 47,1%.

O mercado de ligeiros de mercadorias, por sua vez, totalizou, em Fevereiro, um decréscimo de 17,8%, para 2.041 unidades matriculadas.

De Janeiro a Fevereiro, foram atingidas 4.139 unidades, uma perda de 18,5% em comparação ao mesmo período de 2020.

Já o mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e de mercadorias, cresceu 19,2% no mês em causa, com 347 veículos comercializados.

De Janeiro a Fevereiro, as matrículas situaram-se em 732 unidades, uma queda de 5,8% face ao mesmo período do ano passado.

Híbridos plug-in em alta

A venda de veículos electrificados nos dois primeiros meses de 2021 apresentou uma variação mista.

De acordo com o Jornal de Negócios, o segmento dos automóveis híbridos plug-in cresceu 35% em relação ao mesmo período do ano passado, correspondente à venda de 1.990 unidades.

O segmento dos 100% eléctricos, no entanto, registou uma quebra de 42,7%, tendo sido matriculados 894 viaturas.

Ainda de acordo com o Jornal de Neócios, estes números significam que os modelos híbridos plug-in representam já 10,8% dos automóveis vendidos este ano no nosso país.

As viaturas com motorizações totalmente eléctricas pesam apenas 4,9%, enquanto os híbridos convencionais, com 2.850 unidades vendidos, representam já 15,5%.

Os modelos com motores de combustão interna continuam a dominar o mercado automóvel, embora com apenas 67,5%, representando 39,3% as motorizações a gasolina, enquanto 28,2% são a gasóleo.

Peugeot na liderança

Os dois primeiros meses de 2021 têm a Peugeot na liderança, com 2.935 veículos matriculados no último mês.

A Renault, crónica líder do mercado há duas décadas, caiu para a quinta posição, com 1.140 carros vendidos.

O segundo lugar do pódio é detido pela Mercedes, com 2.076 unidades, seguida da BMW, com 1.693 viaturas, e da Citroën, com 1.211 carros.

