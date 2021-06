Mercedes-AMG GT Coupé renovado: saiba o que mudou

A espera parece ter valido a pena para conhecer o renovado Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas.





E são três as variantes disponíveis: o GT 43, com tracção apenas às rodas traseiras, e os GT 53 4MATIC+ e GT 43 4MATIC+ de tracção integral.

Se as revisões estéticas são mínimas, é a nível tecnológico que o desportivo ganhou mais valências.

As novas funcionalidades incluem sistemas de assistência à condução aperfeiçoados e equipados de série, destacando-se o cockpit panorâmico, com o sistema multimédia MBUX a dispor de ecrãs e funções específicos da AMG.

Quase nada muda na estética

Com chegada prevista aos concessionários europeus neste Verão, o Mercedes-AMG GT Coupé revela pequenas revisões na carroçaria.

Se o desenho destas três versões se mantém inalterado, a secção dianteira pode ser, opcionalmente, adaptada ao visual dos modelos de oito cilindros.

Estão disponíveis três novas cores: Starling Blue Metallic, Manufaktur Starling Blue Magno e Manufaktur Cashmere White Magno.





O leque de tonalidades compreende agora cinco cores em pintura mate e outras tantas em pintura metalizada, e duas cores sólidas.

O novo pacote AMG Night II reforça o tom desportivo, com as aletas verticais na grelha do radiador revestidas em cromado preto.

Atrás destacam-se o logótipo AMG, a estrela Mercedes e a designação do modelo em preto. Outra novidade é a combinação do pack Night com o pack Carbon Fibre.

As pinças de travão pintada a vermelho estão "escondidas" pelas novas jantes de 20 ou 21 polegadas.





Potências de 367 a 435 cv

A equipar o Mercedes-AMG GT Coupé está o bloco de 3.0 litros de seis cilindros em linha, com turbocompressor e compressor eléctrico adicional.

As potências e binários variam entre os 367 cv e 500 Nm das duas primeiras variantes, e os 435 cv e 520 Nm da versão mais potente. Uma potência suplementar de 22 cv é dada pelo motor de arranque e alternador.

De fora, por enquanto, ficaram as variantes equipadas com o bloco V8, sabendo-se apenas que será introduzida uma nova variante híbrida plug-in.





Os 500 cv e 520 Nm do AMG GT 53 4MATIC+ permitem-lhe chegar em 4,5 segundos aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 285 km/hora.

A variante GT 43 4MATIC+ demora mais quatro décimas de segundo a bater nos 100 km/hora, e a velocidade máxima é de 270 km/hora.

A mesma velocidade máxima é conseguida pelo AMG GT 43 de tracção traseira, mas são precisos cinco segundos para ir dos zero aos 100 km/hora.

Suspensão reconfigurada

A suspensão AMG Ride Control+, que foi reconfigurada, continua a ter por base uma suspensão pneumática multi-câmara com amortecimento adaptativo e ajustável.





Este sistema usa, pela primeira vez, duas válvulas limitadoras de pressão variável, com as fases de retorno e de compressão controladas de forma independente por via electrónica.

A configuração básica pode ser pré-seleccionada através dos programas da transmissão AMG Dynamic Select.

A configuração pode ser ajustada em três níveis, independentemente dos programas da transmissão, através de um botão específico.

Novo volante multi-funções

Novidade é o volante multi-funções AMG Performance de três raios duplos arredondados, que pode ser aquecido em opção.

Equipado com um sensor em forma de tela para detectar as mãos do condutor, é iniciado um ciclo de aviso, que poderá terminar numa assistência de travagem de emergência se o condutor não reagir.







Os botões do volante também ganharam novos símbolos e são agora mais brilhantes.



A caixa de velocidades AMG Speedshift MCT 9G pode ser comandada manualmente através das patilhas de mudanças em alumínio, que agora estão numa posição mais baixa.

Interior ainda mais exclusivo

À disposição está uma ampla selecção de componentes de revestimento, sendo uma novidade a opção em madeira porosa de antracite no painel de instrumentos, nos painéis das portas e na consola central.

Uma edição exclusiva enfatiza o carácter de todas as versões do AMG GT Coupé de 4 portas, com o pack V8 Styling.





A pintura em tons de pedra rubelita vermelha é combinada com o pack Exterior em cromado brilhante e as novas jantes forjadas AMG de 21 polegadas de 5 raios duplos, com acabamento prateado e brilhante.

As primeiras unidades chegam ao nosso país este Verão, desconhecendo-se ainda por que valores.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?