Modelos eletrificados dominam candidaturas ao Carro do Ano

Os modelos eletrificados são os grandes dominadores da lista de candidatos a ‘Carro do Ano’ 2023 em Portugal. Esta edição do ‘Troféu Volante de Cristal’ soma um total de 23 automóveis em representação de 15 marcas e a maioria deles conta com soluções eletrificadas – demonstrando o caminho seguido pela indústria que, no caso da União Europeia, prepara o fim dos motores de combustão a partir de 2035.

A lista que publicamos junto a este texto reúne modelos 100% elétricos; híbridos e híbridos plug-in. Tal como nas edições anteriores, os 20 jurados (em representação de outros tantos órgãos de Comunicação Social, entre eles Record) avançam agora para os testes dinâmicos. Em meados de fevereiro, são escolhidos os sete finalistas e o vencedor é anunciado entre o final desse mês e o início de março.

Em paralelo à eleição do ‘Carro do Ano’ 2023, os jurados vão escolher a melhor proposta em categorias distintas. Desta vez, há sete classes: Citadino; Elétrico; Familiar; Híbrido; Híbrido Plug-In; SUV Compacto e Grande SUV – o que eleva para 35 o total de automóveis envolvidos nesta edição. As tecnologias mais recentes também vão merecer atenção do júri, bem como a escolha da ‘Personalidade do Ano’ na área automóvel.