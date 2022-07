Nissan Ariya: energia oriental

A partir de agosto há mais um modelo 100 por cento elétrico disponível no mercado português. Chama-se Ariya, tem o selo da Nissan e é um ‘crossover’ que representa também toda a experiência da marca japonesa no caminho, agora aparentemente inexorável, da eletrificação ao serviço do automóvel.

O novo Ariya começa a carreira no nosso país com uma versão servida por motor elétrico com 218 cv de potência – apoiado por bateria com 63 kWh de capacidade. A autonomia anunciada é de 403 quilómetros. A Nissan tem ainda mais dois trunfos para o Ariya, ambos utilizando bateria de 87 kWh e que incluem versão de 4 rodas motrizes denominada ‘e-4force’.

Mais de uma década depois do lançamento do Leaf, a marca nipónica encontra no Ariya uma espécie de bandeira para valores como o ‘design’ e a tecnologia. O novo ‘crossover’ elétrico tem linhas a sugerir pujança e propõe interior espaçoso. Aqui em função das soluções encontradas para acolher a bateria, muito mais eficaz e 33 por cento mais fina do que a instalada no Leaf.

A vida a bordo está subjacente a uma ideia de ‘lounge’, onde o painel de instrumentos e o ecrã tátil surgem praticamente unidos e integrados no ‘tablier’ – este praticamente despido de comandos físicos. A climatização e a definição de modos de condução usam solução inspirada na háptica e no ‘one touch’.

A lista de incorporação tecnológica é extensa, engloba sistemas de auxílio à condução, conetividade e segurança ativa e passiva. O Ariya está apto a receber atualizações ‘over the air’; utiliza a ‘Google Street View’ e não dispensa aplicação que permite planear as viagens.

O ‘test drive’ da apresentação internacional decorreu na região de Estocolmo e o rígido (e cheio de radares…) modo sueco mostrou que a autonomia anunciada para a versão com bateria de 63 kWh pode suplantar os 450 km.

Fácil de conduzir, o Ariya defende bem a experiência da Nissan – o Leaf foi lançado em 2010, é bom lembrar – e surge num momento em que a marca está também a apostar em melhorar a eficácia e a oferta nos sistemas híbridos. O preço proposto para Portugal acaba por expressar a tecnologia 100 por cento elétrica.