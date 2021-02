Nova 'bomba': conheça o Porsche 911 GT3

Terminou a espera: já foi revelado o novo e muito antecipado Porsche 911 GT3, depois de várias "camuflagens" sobre a evolução do super desportivo da série 992 na pista e na estrada.





E, para quem gosta de emoções fortes, valeu a pena esperar tanto tempo, porque os números debitados são realmente impressionantes.

São 510 cv de potência e 470 Nm de binário debitados pelo "atmosférico" bloco boxer de 4.0 litros e seis cilindros, que também equipa o Porsche 911 GT3 Cup.

Ao motor está associado uma transmissão automática PDK de dupla embraiagem e sete velocidades, embora para os mais radicais esteja disponível a caixa manual de seis relações.

Números fantásticos

E os números serão assim tão impressionantes? Basta dizer que a variante equipada com a transmissão automática chega aos 100 km/hora em 3,4 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 317 km/hora.

Claro que se preferir ser o próprio a engrenar as relações na caixa manual, demora 3,9 segundos para atingir os 100 km/hora, mas tem a benesse de o super desportivo chegar aos 320 km/hora.

Agora, o grande trunfo deste Porsche 911 GT3 (série 992) está na maneira como se comporta em pista. Uma volta à Nordschleife de Nürburgring foi feita em 6:59.927 minutos, ou seja, menos 17 segundos (!) do que o seu antecessor 991.2 GT3.





No traçado mais curto, com 20,6 quilómetros, e cujos tempos serviam antes de referência, o super desportivo completou a volta em 6:55s2 minutos, sendo decisivos para estes tempos a "resposta do acelerador extremamente afinada".

Também os novos pistões e o sistema de lubrificação de cárter seco, sem esquecer a transmissão PDK projectada e ajustada especificamente para o novo 911 GT3, tiveram um papel fundamental.

Aerodinâmica fundamental

A aerodinâmica é também crucial para esse desempenho, como não poderia deixar de ser. À frente está um spoiler ajustável e um difusor, reforçado com "saias" laterais especialmente desenvolvidas para o super desportivo.







Um difusor traseiro de grande dimensão e uma nova asa traseira, também regulável, completam o conjunto.

A Porsche afirma que, mesmo na posição Normal, o novo kit aerodinâmico produz até mais 50% de força descendente do que o modelo que agora substitui.

Quando seleccionado o modo Performance, que não é para ser usado fora de pista, a força descendente sobe para mais de 150%, o que dá um sinal de como fica bem agarrado ao solo.







Além disso, a suspensão dianteira foi totalmente redesenhada, operando pela primeira vez com o princípio do duplo braço triangular.

A estabilidade em curva, mesmo em superfícies mais irregulares, tornou-se mais eficaz, oferecendo uma condução ainda mais directa e precisa.

Na suspensão traseira mantém-se o desenho multilink, com a Porsche a usar mais juntas esféricas na dianteira e na traseira.

Outro detalhe tem a ver com o peso do novo 911 GT3, com a Porsche a afirmar que, apesar de assentar na plataforma da série 992, que é maior, pesa praticamente o mesmo do que seu antecessor.

A variante equipada com a caixa manual atira o peso para os 1.418 quilos, com a versão com transmissão automática a subir para os 1.435 quilos.







Para o conseguir isso, foram usados materiais mais leves na carroçaria, com o capô, a asa traseira e o spoiler fixo sob a asa a serem agora em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP), enquanto todas as janelas são em vidro mais leve e com isolamento acústico.

Interior para as pistas

Olhando para o interior, confirma-se que o espírito da competição está bem presente, logo visível no volante multifunções de 360 mm de diâmetro em Race-Tex, que é específico para o 911 GT3.

Para os bancos desportivo há várias opções, podendo ser reguláveis até 18 posições, ou substituídos por assentos totalmente de fibra de carbono, reduzindo o peso em 11,8 quilos.







Há também um novo selector de condução para a transmissão PDK, com um design baseado na caixa manual, e um ecrã específico para o painel de instrumentos onde são exibidas as informações que importam para correr na pista.

Esteticamente, destacam-se ainda os revestimentos em carbono dos retrovisores, os faróis LED Matrix escurecidos, e os farolins Exclusive Design. Para realçar as jantes em preto, os aros podem ser pintados em Vermelho Índico ou Azul Tubarão.

O novo Porsche 911 GT3 arranca nos 221.811 euros na versão com caixa manual, enquanto a variante com transmissão automática começa nos 222.072, com as primeiras entregas a começarem em Maio.

Autor: Aquela Máquina