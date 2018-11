Novo Kia Soul EV ganhou mais potência e mais autonomia

A Kia escolheu o Salão Automóvel de Los Angeles para apresentar o Soul EV, a versão eléctrica do Kia Soul. Com lançamento europeu agendado para o primeiro semestre do próximo ano, o novo Kia Soul EV estreia um novo sistema propulsor e uma nova linguagem de estilo, como conta o Aquela Máquina.

A alteração mais importante para este modelo prende-se com a maior potência e com a maior autonomia, ainda que esta última ainda esteja pendente de homologação e só deverá ser anunciada só no início de 2019. Ainda assim, o novo Soul EV conta com uma bateria de iões de lítio de 64 kWh, mais do dobro da capacidade da bateria do modelo original, que tinha apenas 27 kWh.