Novo Prius chega em 2023

A Toyota estabeleceu a primavera do próximo ano como data para o lançamento da quinta geração do Prius. Modelo crucial para a marca japonesa no caminho da eletrificação – a primeira geração surgiu no mercado em 1997 -, o Prius vai estar disponível no mercado europeu apenas na versão híbrida ‘plug-in’.

A juntar à evolução do sistema, e já lá vamos, a Toyota aplicou-se no capítulo do ‘design’. As primeiras fotos, divulgadas na sequência da apresentação mundial em Tóquio no passado dia 16, revelam linhas ousadas e clara inspiração nos ‘coupé’.

O novo Prius ‘plug-in hybrid’ tem potência combinada de 223 cv (a geração anterior tem 122 cv) e maiores aptidões dinâmicas – centro de gravidade mais baixo, através de otimização do posicionamento da bateria de 13,6 kWh. A autonomia também subiu e ronda agora os 60 km em modo elétrico, contra os 40 km do antecessor.

Esta geração é ligeiramente mais curta (mas tem maior distância entre eixos), mais baixa e mais larga e pode montar rodas com jantes de 19 polegadas. Em opção, o tejadilho pode acolher sistema que aproveita a energia solar para melhorar a eficiência energética.