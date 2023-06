O novíssimo elétrico Fiat Topolino e o pouco que sabemos sobre ele

Logo à partida, a semelhança do futuro Fiat Topolino com o Citroën Ami (de que já aqui falámos) é gritante. Não surpreende muito, já que ambas as marcas fazem parte do universo – da constelação, vá – Stellantis, e a partilha de recursos, projetos, I&D, é o segredo do negócio. Talvez surpreenda o facto de só agora o construtor transalpino se ter decidido a lançá-lo – bem, a "lançá-lo" não, já que o que a Fiat acaba de lançar ainda não é um modelo, mas sim um teaser para anunciar urbi et orbi que vai ter um quadriciclo elétrico, um veículo ideal para o trânsito citadino. A marca transalpina pretende com isto (convenhamos que já conseguiu) criar apetência no mercado, chamemos-lhe uma estratégia de criar "água na boca" dos fãs – e também dos não-fãs – quer da própria marca, quer da mobilidade elétrica. Leia o artigo completo na 'Must'.