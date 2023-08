Opel Experimental: olhar o futuro

O próximo salão automóvel de Munique (5 a 10 de setembro) vai revelar, entre outras novidades, a forma como a Opel está a preparar o futuro na indústria. A marca integrada no grupo Stellantis apresenta um ‘concept’ que designou como ‘Opel Experimental’ e que antecipa soluções a integrar nos futuros modelos.

A escolha para o exercício de estilo - ousado, como convém a um ‘concept’ - recaiu na criação de um ‘crossover’ 100 por cento elétrico. As linhas procuram potenciar ao máximo as aptidões aerodinâmicas, destacando-se por exemplo a ausência de espelhos retrovisores - substituídos por câmaras de 180 graus integradas nos pilares C.

O renovado logo da Opel (‘Blitz’) é iluminado e está colocado no centro da assinatura luminosa da dianteira, enquanto a secção traseira exibe o nome da marca. Construído a partir de plataforma dedicada a veículos elétricos da Stellantis, o ‘Experimental’ tem tração integral, utiliza defletores aerodinâmicos à frente e difusor traseiro. Os pneus, construídos a partir de borracha reciclada, foram desenvolvidos em cooperação com a Goodyear.

A marca não divulgou, nesta fase, as dimensões, mas o ‘concept’ foi colocado no denominado segmento C (compactos) embora com espaço interior que a Opel defende estar ao nível da categoria acima. O ambiente a bordo, onde está previsto um volante rebatível (a direção recorre a sistema ‘steer-by wire’, sem componentes mecânicos, portanto). segue a lógica das linhas depuradas da carroçaria. O ‘Experimental’ não tem ecrãs convencionais, pelo que toda a informação e entretenimento recorrem a tecnologia de projeção aumentada apoiada por controlo de voz e IA.

Pronta para mais um passo na eletrificação (ver caixa nesta página sobre o Astra) a Opel procura afirmação numa indústria em ‘revolução acelerada’ e onde, também por força do grupo onde está integrada, tem de sublinhar identidade própria. O ‘Experimental’ tem igualmente essa missão.



Astra Eletric em novembro



A versão 100 por cento elétrica do Opel Astra tem entrada no mercado prevista para novembro deste ano. Modelo emblemático da marca no competitivo segmento C, o Astra Eletric chega nas configurações de 5 portas e carrinha.



O sistema elétrico tem motor de 156 cv de potência e 270 Nm de binário, servidos por bateria de iões de lítio de 54 kWh. A autonomia anunciada é de 416 quilómetros, para um consumo que a Opel defende ser de 14,9 kWh/100km.



A velocidade máxima está limitada aos 170 km/hora e os tempos de carga podem não exceder os 30 minutos (0 a 80% da bateria), se ligado a ‘fonte’ de corrente contínua de 100 kW. A marca inclui, de série, carregador trifásico de 11 kW. O preço deve rondar os 46 mil euros.





Modelo de topo da Mercedes, o AMG GT Coupé entra na segunda geração e não descarta utilização, digamos, mais familiar ao permitir configuração 2+2. Ou seja, o desportivo pode transportar até quatro pessoas, ‘democratizando’ as sensações devidas a automóvel que é, sem sombra de dúvida, exclusivista.O novo AMG GT Coupé tem 4,728 metros de comprimento (2,7m de distância entre eixos), linhas que sublinham em simultâneo pujança e elegância e é servido por tração integral variável ‘4Matic+’.No lançamento estão previstos dois níveis de potência, retirados de motor 4.0l V8 biturbo. A versão menos potente - se é que podemos utilizar a expressão - tem 476 cv e binário de 750 Nm. A aceleração dos 0 aos 100 km/hora é conseguida em 3,9 segundos e a velocidade máxima foi fixada nos 295 km/h. Na versão de topo, o AMG GT 63, tem 585 cv de potência e o binário sobe para os 800 Nm. A velocidade máxima pode chegar aos 315 km/h e dos zero aos 100 km/h bastam apenas 3,2 segundos.Aos números das ‘performances’ correspondem naturalmente elevados níveis de consumo anunciado (14,1l/100 km em ciclo combinado), mas este é automóvel que não entra nas contas das preocupações ambientais. Para esse ‘campeonato’ há a linha elétrica da Mercedes - os modelos EQ.