Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Os 50 carros desportivos mais clássicos do último século A 'nova bíblia' dos clássicos automóveis reúne, em mais de 500 páginas, as histórias e peripécias mais incríveis do último centenário





• Foto: TASCHEN