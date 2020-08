Pérolas sobre rodas de Michael Jordan em leilão

É fã de basquetebol e o mítico Michael Jordan é a sua estrela preferida de todos os tempos da NBA?

Pois o portal americano TMZ avançou, esta quinta-feira, que está a leilão no eBay o Mercedes S600 preparado pela Lorinser que o basquetebolista comprou em 1996, com um preço-base de licitação de 19,5 euros.

Embora arranque com um valor tão baixo, especialistas da ramo acreditam que o coupé facilmente chegará aos 100 mil euros, ou não fosse ele uma das estrelas do documentário The Last Dance dedicado a Michael Jordan e aos Chicago Bulls.

Equipado com um bloco V12 de 6.0 litros, capaz de desenvolver quase 400 cv de potência, o modelo é um exemplo dos desportivos de luxo que o construtor germânico exportou para os Estados Unidos.

Segundo a ficha técnica avançada pela concessionária Beverly Hills Car Club, o Mercedes S600 Lorinser tem cerca de 253 mil quilómetros e um valor de mercado em redor dos 3000 euros nos Estados Unidos, de acordo com a avaliadora Kelley Blue Book.

Tendo pertencido à antiga estrela da NBA, é muito provável que o coupé atinja valores superlativos junto dos seus admiradores.

Mais discreto está o Mercedes SLR McLaren 722 Edition, de 2007, que também já foi de Michael Jordan.

O super desportivo, que está a leilão no eBay até domingo pela Crave Luxury Auto, só será vendido se forem batidos 590 mil euros.

Infelizmente, a licitação mais recente ronda apenas os 8.800 euros, o que está longe de fazer jus a este super desportivo com apenas 1670 quilómetros rodados.

Equipado com um motor V8 de 5.5 litros, uma caixa automática sequencial de cinco velocidades transmite às rodas traseiras uma potência de 650 cv e um binário de 820 Nm.

Faz 3,8 segundos dos 0 a0s 100 km/hora e 10,8 segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade máxima de 333 km/hora.

Face ao "desinteresse" registado pelos licitadores mais milionários, duvida-se que o super desportivo chegue a sair para a estrada com um novo dono.

