Quer saber como se recebe um carro de 4,4 milhões de euros? É assim!

Comprar um carro de 4,4 milhões de euros é, como se poderia imaginar, uma experiência bem distinta de comprar um carro dito "normal" num concessionário de uma qualquer marca. Por saber disso, TheStradMan, conhecido youtuber norte-americano, decidiu registar o momento em que um amigo seu recebeu em casa um dos 40 Bugatti Divo que a marca francesa vai construir.

Depois de encomendar o Divo, este proprietário ainda pediu uma pintura especial que rondou 1 milhão de euros, qualquer coisa como 800 mil euros. Depois, seguiu-se o transporte de avião de França para Los Angeles, na Califórnia (EUA), numa caixa de madeira própria.

Durante todo este processo, e depois de ter desembolsado mais de 4 milhões de euros pelo "brinquedo", o dono nunca viu imagens do seu Bugatti, tudo para tornar esta experiência em algo ainda mais especial.

O vídeo (abaixo) do youtuber TheStradMan conta o resto da história e mostra em detalhe este "monstro" equipado com um motor com 8 litros de capacidade e 16 cilindros em W que produz 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário máximo.